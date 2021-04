Simona Halep, "Regina Zgurii": noul raport al WTA o indica pe romanca drept campioana absoluta a acestei suprafete in ultimii 5 ani

"Nu este o surpriza ca Simona e cea mai buna", au scris reprezentantii WTA pe site-ul oficial.

Sezonul de zgura 2021 abia a inceput, cu turneele WTA 250 de la Charleston si Bogota, prilej cu care statisticienii WTA au publicat un clasament calculat pe baza rezultatelor obtinute in ultimii cinci ani de jucatoarele mari ale WTA pe cea mai lenta suprafata a circuitului, zgura.

Formula aplicata - numita "indexul terenurilor de zgura" - a aplicat un criteriu ascendent ca prevalenta rezultatelor recente, sezoanele 2019 si 2020 primind o pondere de 100%, sezonul 2018 de 75%, stagiunea 2017 de 50%, iar cea din 2016 de numai 25%.

Odata incheiate calculele, WTA a scris pe site-ul oficial ca nu este surprinzator ca Simona Halep se afla in varful clasamentului. Halep a castigat in 2020 pentru prima data turneul WTA de la Roma si are acum un avans de 2505 puncte in fata olandezei Kiki Bertens in aceasta ierarhie. Locurile 3, 4 si 5 sunt ocupate de Karolina Pliskova, Elina Svitolina si Petra Kvitova, la distante de mii de puncte in spatele campioanei de la Roland Garros din 2018.

Pe zgura, Simona Halep are un procentaj incredibil al victoriilor, 74,3%, cumuland 24 de succese si doar 4 esecuri in ultimii doi ani. Performantele Simonei Halep pe zgura sunt interminabile, dupa cum urmeaza: a fost campioana la Roma si Praga in 2020, sfertfinalista la Roland Garros in 2019, finalista la Madrid in 2019, campioana la Roland Garros in 2018, finalista la Roma in 2018, sfertfinalista la Madrid in 2018, finalista la Roland Garros in 2017, campioana la Madrid in 2017 si 2016 si finalista la Roma in 2017.

Lista campioanelor turneelor de zgura din ultimii 5 ani

Roland Garros: Iga Swiatek (2020), Ashleigh Barty (2019), Simona Halep (2018), Jelena Ostapenko (2017), Garbiñe Muguruza (2016)

Mutua Madrid Open: Kiki Bertens (2019), Petra Kvitova (2018), Simona Halep (2016-2017).

Internazionali BNL d'Italia: Simona Halep (2020), Karolina Pliskova (2019), Elina Svitolina (2017-18), Serena Williams (2016).

Porsche Tennis Grand Prix: Petra Kvitova (2019), Karolina Pliskova (2018), Laura Siegemund (2017), Angelique Kerber (2016)

Volvo Car Open: Madison Keys (2019), Kiki Bertens (2018), Daria Kasatkina (2017), Sloane Stephens (2016).