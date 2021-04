Simona Halep pregateste sezonul de zgura cu... o vacanta, alaturi de Toni Iuruc! "Am mici probleme cu prietenul, imi spune: 'nu esti la tenis, ia-o usor!"

Simona Halep a plecat alaturi de Toni Iuruc intr-o vacanta la Istanbul.

Retrasa de la Miami din cauza unor dureri acuzate in zona umarului drept, Simona Halep isi foloseste timpul liber pentru a se relaxa. In aceasta saptamana, numarul 3 WTA a plecat alaturi de Toni Iuruc intr-o excursie la Istanbul.

In urma unei rectificari publicate vineri, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis tocmai introducerea Turciei pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, ca urmare persoanele care vor intra pe teritoriul Romaniei dinspre Turcia vor fi obligate la o perioada de carantina de 14 zile. Din fericire, Simona Halep este absolvita de aceasta obligatie, intrucat a facut ambele doze de vaccin.

La Istanbul, Simona Halep s-a pozat in timpul unei croaziere in stramtoarea Bosfor, care separa continentul european de cel asiatic.

"Disciplina e importanta in orice. Am mici probleme cu prietenul, pentru ca spune o ora si nu o respecta. Eu sunt gata cu 10-15 minute inainte si imi spune: 'nu esti la tenis, ia-o usor!' Dupa aceea, ma relaxez," declara Simona Halep despre diversele situatii din timpul liber in care ar trebui sa se relaxeze mai mult.