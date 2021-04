"Am fost certata de parinti nu cand pierdeam, ci cand aveam emotii" | Simona Halep dezvaluie diferenta dintre romani si americani: "Lor parintii le spun ca sunt cei mai buni, inca de mici!" 

Simona Halep a povestit care sunt diferentele de tratament primite de juniorii romani si americani in tenis.

Simona Halep este cea mai buna jucatoare de tenis din istoria Romaniei, datorita evolutiilor sale constante in circuitul WTA din ultimii opt ani. Cu doua titluri de Grand Slam in palmares, Halep a depasit-o pe Virginia Ruzici si l-a egalat pe Ilie Nastase la numarul de trofee de mare slem adjudecate in proba individuala.

O parte semnificativa a acestor succese obtinute de jucatoarea din Constanta se datoreaza spiritului sau de lupta rar intalnit in lumea tenisului, dar si colaborarii cu antrenorul australian, Darren Cahill, care a ajutat-o sa bifeze progrese importante in gestionarea presiunii si a stresului auto-provocat. Intr-o discutie cu Andi Moisescu, Halep a relatat ca nu a fost niciodata certata de parinti pentru ca ar fi pierdut un meci, dar in timpul junioratului i-a fost reprosata nervozitatea ridicata experimentata inaintea meciurilor, sentiment care o mai incearca chiar si acum, in cariera de senioare.

"Intotdeauna primul tur e cel mai greu din turneu, pentru mine. Ai asteptari de la tine, e totul mental, o teama artificiala pe care o ai inainte de meci, dar odata ce ai intrat pe teren, te simti stapana pe situatie si stii de ce esti in stare sa faci. La inceput eram stresata, dar eu imi puneam acest stres; publicul mereu a fost foarte calduros cu mine, oriunde am jucat, tot timpul m-au aplaudat, m-au susinut, dar eu singura imi faceam fel si fel de scenarii in cap. Era, in prima faza si dorinta de a dovedi si de a demonstra ca asteptarile mari nu sunt degeaba. Voiam sa nu dezamagesc. Toata lumea vorbeste despre tine: 'esti buna, ai rezultate, acum sa vedem ce-o sa faci in urmatorul turneu!' Iar asta iti creeaza o auto-presiune, fara sa iti dai seama," a declarat Simona Halep in emisiunea "500 de apropo-uri" transmisa pe canalul de YouTube a lui Andi Moisescu.

"Vine din copilarie, pentru ca traiesc pe langa australieni si nu au nicio treaba cu astfel de lucruri. Nici americanii, ei de cand se nasc sunt cei mai buni, cei mai frumosi, ei fac cel mai bine orice, asta le spun parintii si le intra in cap. Eu am castigat odata o finala impotriva lui Madison Keys, 7-6, 6-3 si am fost socata: cand a iesit de pe teren, radea, se distra, glumea. Am ramas perplexa. Eu daca as fi pierdut acel meci - o finala de turneu mare, la scor strans - trei zile eram in depresie, plangeam, mi se parea ca totul se sfarseste. Tine de educatie, de cultura. Eu am avut noroc, n-am fost certata de parinti cand pierdeam, dar am fost certata cand aveam emotii; eram super-stresata, ma consumam aiuea si imi spuneau ca nu trebuie, ca nu fac bine," a adaugat campioana en-titre de la Wimbledon in acelasi interviu.