Darren Cahill vine la Cluj! Simona Halep nu scapa de antrenorul australian in perioada nefasta prin care trece

Tehnicianul de la Antipozi o va insoti pe Simona Halep la Cluj-Napoca si la Stuttgart.

Darren Cahill a ales sa isi schimbe programul pentru urmatoarele luni. Antrenorul australian o va insoti pe Simona Halep atat la barajul de Billie Jean King Cup cu Italia de la Cluj-Napoca, cat si in turneul WTA de la Stuttgart, informeaza ProSport.

Hotararea tehnicianului de la Antipozi e surprinzatoare, in conditiile in care contractul semnat intre cei doi stipuleaza obigatia sa de a fi prezent doar la turneele mari, insa Darren si-a manifestat dorinta de a fi alaturi de Simona Halep intr-o perioada mai delicata, in care este deranjata de accidentari si de rezultatele mai putin impresionante, inerente unei stari fizice sub asteptari.

Dupa barajul cu Italia, Simona Halep va incepe sezonul de zgura, urmand sa participe la Stuttgart (19-25 aprilie), Madrid (29 aprilie - 8 mai), Roma (10-16 mai) si Roland Garros (23 mai - 5 iunie.)

Simona Halep va ramane pe locul 3 al clasamentului WTA si dupa incheierea competitiei WTA 1000 de la Miami, pe care a parasit-o in turul 3, in urma unei retrageri din meciul cu Anastasija Sevastova.