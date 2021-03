"Stiam ca nu avea de gand sa joace!" | Monica Niculescu dezvaluie cum a intors-o din drum pe Simona Halep si a convins-o sa joace in barajul cu Italia

Monica Niculescu a dezvaluit cum a convins-o pe Simona Halep sa vina la barajul cu Italia din 16-17 aprilie.

Monica Niculescu a povestit intr-un interviu oferit site-ului oficial al Billie Jean King Cup (actuala denumire a fostei Fed Cup) cum a decurs procesul de convingere a Simonei Halep cu privire la participarea sa la barajul de mentinerea in Grupa I Mondiala impotriva Italiei.

"Stiam ca nu avea de gand sa joace, dar am vorbit cu ea si i-am spus: 'Uite, o sa fiu noul capitan al echipei,' si i-a placut ideea de a veni. Daca va fi sanatoasa, va veni sa ne ajute sa castigam cateva puncte pentru Romania. Simona e una dintre jucatoarele care isi scriu numele in cartile de istorie ale tenisului. Sa-i fiu capitan... jucatoarele de acest tip au standarde inalte, deci si eu, la randul meu, trebuie sa dau tot ce am mai bun. Daca vine Simona, va fi bine, dar vreau sa-i multumesc si sper ca in data de 17 aprilie sa radem si sa fim o echipa fericita," a declarat noul capitan-jucator al nationalei feminine de tenis, Monica Niculescu pentru site-ul oficial al competitiei Billie Jean King Cup.

"Sa fiu capitan e o mare responsabilitate, dar si un privilegiu si o onoare. Multumesc Federatiei Romane pentru ca m-au ales si pentru ca s-au gandit la mine. Voi fi capitan-jucator, voi juca si eu!", a adaugat Niculescu (33 de ani, 52 WTA in proba de dublu).

Echipa Romaniei de Billie Jean King Cup pentru play-off-ul cu Italia le va avea in componenta pe Simona Halep (3 WTA), Sorana Cirstea (66 WTA), Irina Begu (74 WTA), Ana Bogdan (102 WTA), Mihaela Buzarnescu (137 WTA) si Raluca Olaru (41 WTA la dublu). Romania vs. Italia se va desfasura in 16-17 aprilie in Arena BT din Cluj-Napoca, iar echipa invingatoare va avea sansa de a juca un alt baraj pentru a se califica la urmatorul turneu final.