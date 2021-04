Locul 1 WTA se indeparteaza: situatia Simonei Halep in clasamentul mondial | Romania are din nou 5 jucatoare in prima suta, iar Bianca Andreescu a lasat-o in urma pe Serena Williams 

Ashleigh Barty si-a confirmat statutul de lider mondial gratie trofeului adjudecat la Miami.

Simona Halep a pierdut 325 de puncte in clasamentul mondial dupa retragerea timpurie din turneul WTA 1000 de la Miami, iar acum are nevoie sa recupereze un ecart semnificativ, de 2221 de puncte pentru a egala liderul Ashleigh Barty.

Jucatoarea nascuta in Constanta poate surmonta deficitul in sezonul de zgura, dar va avea o misiune dificila, in conditiile in care Ashleigh Barty a castigat la randul sau un trofeu la Roland Garros si are un joc complet, variat, care se potriveste suprafetei.

In top 10 WTA, Bianca Andreescu a inregistrat cel mai important salt in aceasta saptamana, urcand trei pozitii, pana pe locul al saselea, lasandu-le in urma pe Karolina Pliskova, Serena Williams si Aryna Sabalenka. Andreescu a jucat finala competitiei de la Miami in fata australiencei Ashleigh Barty si s-a retras la scorul de 6-3, 4-0 pentru Barty, din cauza unei accidentari la glezna.

Saptamana vine cu o veste buna pentru tenisul romanesc, care are din nou cinci reprezentante in prima suta mondiala, dupa ce Ana Bogdan a urcat doua locuri.

Ierarhia jucatoarelor din Romania in clasamentul WTA



3. Simona Halep, 6965 de puncte

63. Patricia Tig, 1254 de puncte

65. Sorana Cirstea, 1189 de puncte

74. Irina Begu, 1084 de puncte

100. Ana Bogdan, 832 de puncte

132. Irina Bara, 636 de puncte

136. Mihaela Buzarnescu, 593 de puncte

144. Jaqueline Cristian, 574 de puncte

166. Gabriela Ruse, 438 de puncte

174. Monica Niculescu, 417 puncte