Simona Halep, palmares impecabil in Fed Cup! N-a mai pierdut un meci de simplu din 2016: "Simt presiunea, dar daca oamenii asteapta doua puncte de la mine, inseamna ca ma cred capabila!" 

Simona Halep nu a mai pierdut un meci de simplu in Fed Cup din 2016.

Simona Halep si-a anuntat participarea la barajul de Billie Jean King Cup pe care echipa Romaniei il va disputa impotriva reprezentativei Italiei in perioada 16-17 aprilie la Cluj-Napoca.

Campioana en-titre de la Wimbledon a obtinut 8 puncte din 8 posibile in ultimele partide de simplu jucate pentru Romania in Fed Cup. In aceasta serie de succese consecutive, Halep a invins jucatoare precum Karolina Pliskova, Caroline Garcia sau Johanna Konta.

"Am simtit presiunea asta mereu, dar am incercat sa o accept, sa ma bucur de ea, pentru ca, daca oamenii asteapta asta, inseamna ca ma cred capabila sa castig. Mereu am luat asta ca pe o motivatie si am zis ca sunt capabila sa incerc sa fac orice pot, dar daca nu se intampla, nu o sa fac o drama, tot timpul a fost o tristete in plus cand nu am reusit sa castig ambele meciuri, poate si din cauza asteptarilor persoanelor din jurul meu," a declarat Simona Halep intr-un interviu acordat Digi Sport.

Intrebata daca ar da un turneu de Grand Slam pentru un trofeu de Fed Cup castigat alaturi de echipa Romaniei, Simona Halep a oferit o replica impresionanta: "N-as zice nu, pentru ca am dat tot ce am putut la Fed Cup, visul meu este sa castigam acest trofeu; toate jucatoarele din Romania joaca la un nivel foarte ridicat, avem oameni langa noi cu sufletul, n-as renunta la al treilea turneu de Grand Slam, dar in fata lui as pune trofeul de la Fed Cup, iar inainte de toate, medalia de aur la Jocurile Olimpice. Asta ar inchide o cutiuta pe care eu o numesc cariera mea de pana acum," a adaugat numarul 3 WTA intr-o discutie cu jurnalistul Gabriel Morariu.

Ultimul meci pierdut de Simona Halep in proba de simplu in cadrul Fed Cup ramane infrangerea cu Angelique Kerber pe zgura Salii Polivalente din Cluj-Napoca din 17 aprilie 2016. Germanca se impunea atunci in doua seturi, scor 6-2, 6-2.

Victoriile consecutive ale Simonei Halep pentru Romania in Fed Cup (proba individuala)



1. 6-4, 6-1 cu Heather Watson, 22 aprilie 2017 (Mamaia)

2. 6-1, 6-3 cu Johanna Konta, 23 aprilie 2017 (Mamaia)

3. 6-3, 1-6, 6-1 cu Viktorija Golubic, 21 aprilie 2018 (Cluj-Napoca)

4. 6-2, 6-1 cu Patty Schnyder, 22 aprilie 2018 (Cluj-Napoca)

5. 6-4, 6-0 cu Katerina Siniakov, 9 februarie 2019 (Ostrava)

6. 6-4, 5-7, 6-4 cu Karolina Pliskova, 10 februarie 2019 (Ostrava)

7. 6-3, 6-1 cu Kristina Mladenovic, 20 aprilie 2019 (Rouen)

8. 6-7, 6-3, 6-4 cu Caroline Garcia, 21 aprilie 2019 (Rouen)