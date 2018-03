SIMONA HALEP, INDIAN WELLS | "M-am antrenat cu ea, e adversare dificila!" Halep, despre meciul din optimi

Simona Halep joaca in optimile de la Indian Wells cu chinezoaica Qiang Wang.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Halep spune ca isi cunoaste adversara bine deoarece s-a antrenat alaturi de ea in SUA. Chiar daca ocupa locul 55 WTA, Wang va fi o adversara dificila, spune Simona.



"In urma cu cateva zile m-am antrenat cu ea, este o adversara dificila. Joaca foarte bine si ma astept la un meci greu. Va fi un meci diferit fata de cel cu Caroline, dar sunt pregatita.

Vreau sa ma recuperez cat mai bine si voi da totul pentru a obtine victoria", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.

Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Halep (26 ani) a avut nevoie de doua ore si 6 minute pentru a trece de Dolehide (19 ani, 165 WTA), care in runda anterioara o eliminase pe Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie numarul 30).

Americanca a dominat primul set, castigat cu un 6-1 sec, reusind o serie de lovituri direct castigatoare. Halep a ridicat nivelul in actul secund, in care s-a desprins la 4-2, dupa un prim break. Romanca a avut 5-3, dar a fost egalata (5-5), meciul ajungand in tiebreak. Simona a jucat mai bine si a reusit sa se impuna cu 7-3. Halep a preluat controlul jocului in setul decisiv, in care s-a detasat la 3-0 si 4-1, toate ghemurile fiind adjudecate la diferenta minima. Simona s-a impus cu 6-2, dupa 31 de minute, si a obtinut victoria.

Halep a reusit 17 lovituri direct castigatoare, Dolehide a avut 33, Simona a numarat 30 de erori nefortate, iar americanca 47. Romanca a avut un procentaj de 68% la punctele castigate cu primul serviciu, fata de 64% la adversara.

Campioana de la Indian Wells din 2015 si-a asigurat un cec de 88.135 dolari si 120 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe chinezoaica Qiang Wang (26 ani, 55 WTA), victorioasa cu 6-1, 6-2 in fata frantuzoaicei Kristina Mladenovic, cap de serie numarul 14.