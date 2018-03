Reactia Simonei Halep dupa calificarea dificila in optimi: "Este o jucatoare extraordinara! Mult respect pentru ea!" Cu cine va juca in turul urmator

Simona Halep a eliminat-o greu pe americanca de doar 19 ani, Caroline Dolehide.

Simona Halep, numarul 1 mondial, a avut nevoie de 3 seturi pentru a trece de Caroline Dolehide, calificandu-se astfel in optimi la Indian Wells. Simona si-a laudat adversara la finalul partidei.



"Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si <top-spin-ul> ei este foarte greu de returnat. Am avut probleme in setul secund, dar am vrut sa raman acolo, sa lupt pana la sfarsit. Dupa ce am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o mare sansa sa castig meciul. Am simtit-o cazuta putin dupa ce a pierdut setul al doilea si mi-am spus ca trebuie sa fiu mai agresiva, sa o tin in spate, pentru ca daca ataca mingea, e greu sa returnez. Cred ca m-am miscat bine, am fost un pic mai puternica in picioare in final si poate de aceea am castigat.

Este ca un paradis aici. Este extraordinar sa castig meciuri pe acest frumos teren. De fiecare data cand ma intorc aici ma simt foarte bine si vreau sa dau tot ce am mai bun de fiecare data pentru ca voi ma sustineti mereu si este foarte frumos sa joc la Indian Wells" a spus Simona Halep dupa partida cu Caroline Dolehide.

Simona Halep va juca in turul urmatorul pentru prima data cu Qiang Wang din China, locul 55 in lume. Ea a eliminat-o surprinzator pe Kristina Mladenovic cu 6-1, 6-2.