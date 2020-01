Serena Williams, ELIMINATA IN TURUL 3 la Melbourne de jucatoarea pe care o invingea cu 6-1, 6-0 acum patru luni 

Serena Williams a fost eliminata in turul 3 la Melbourne de numarul 29 WTA, Qiang Wang, scor 4-6, 7-6, 5-7.

Chinezoaica a castigat o partida extrem de echilibrata, care s-a intins pe durata a doua ore si 43 de minute. Victoria lui Wang este si mai impresionanta in conditiile in care Serena o invinsese la US Open 2019 cu 6-1, 6-0 in doar 44 de minute.

Serena Williams a comis 56 de greseli nefortate, fata de cele 20 facute de asiatica, iar la capitolul lovituri direct castigatoare scorul a fost 43-25 pentru americanca.

Wang a avut nevoie de un singur break pentru a transa in favoarea ei soarta primului set si a servit pentru meci la 5-4 in setul 2, dar Serena a revenit in meci, impingand mansa in tiebreak si castigand-o.

In decisiv, s-a mers din nou cu serviciul, iar Wang a facut break-ul tocmai in ultimul game al meciului, fructificand cea de-a treia minge de meci.

Serena Williams' quest for #24 at the #AusOpen 2020 finishes with a pretty much shocking R3 loss to Wang Qiang 6-4, 6-7(2), 7-5, 2h42.

Wow, what a moment for the Chinese.

