SIMONA HALEP, INDIAN WELLS | Ce s-a intamplat dupa ce adversara a LOVIT-O cu mingea in piept pe Simona! Reactia a venit imediat. VIDEO

Simona a avut de munca impotriva numarului 165 WTA. Americanca Dolehide a castigat primul set la 1 si a fortat victoria in setul al doilea. Tanara de 19 ani a recurs si la un gest neortodox ca s-o enerveze pe Simona. Aflata la fileu, Dolehide a trimis mingea direct in pieptul Simonei, gest care nu i-a picat bine romancei. Reactia ei a venit imediat cu o privire lunga si dezaprobatoare, iar apoi americanca si-a cerut scuze.

Simona was not happy at all pic.twitter.com/0Ar4KOrH6S — Ramona Toderaş (@RamonaToderas) March 12, 2018



Sursa: @ramonatoderas



Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Halep (26 ani) a avut nevoie de doua ore si 6 minute pentru a trece de Dolehide (19 ani, 165 WTA), care in runda anterioara o eliminase pe Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie numarul 30).

Americanca a dominat primul set, castigat cu un 6-1 sec, reusind o serie de lovituri direct castigatoare. Halep a ridicat nivelul in actul secund, in care s-a desprins la 4-2, dupa un prim break. Romanca a avut 5-3, dar a fost egalata (5-5), meciul ajungand in tiebreak. Simona a jucat mai bine si a reusit sa se impuna cu 7-3. Halep a preluat controlul jocului in setul decisiv, in care s-a detasat la 3-0 si 4-1, toate ghemurile fiind adjudecate la diferenta minima. Simona s-a impus cu 6-2, dupa 31 de minute, si a obtinut victoria.

Halep a reusit 17 lovituri direct castigatoare, Dolehide a avut 33, Simona a numarat 30 de erori nefortate, iar americanca 47. Romanca a avut un procentaj de 68% la punctele castigate cu primul serviciu, fata de 64% la adversara.

Campioana de la Indian Wells din 2015 si-a asigurat un cec de 88.135 dolari si 120 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe chinezoaica Qiang Wang (26 ani, 55 WTA), victorioasa cu 6-1, 6-2 in fata frantuzoaicei Kristina Mladenovic, cap de serie numarul 14.