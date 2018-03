INDIAN WELLS // Organizatorii au anuntat programul! Ora la care va juca Simona Halep cu Dolehide

Simona Halep este singura sportiva din Romania care continua pe tabloul de simplu la Indian Wells

Simona Halep va juca in aceasta seara in turul 3 al turneului contra Carolinei Dolehide. Organizatorii au anuntat ca meciul dintre Simona Halep si Caroline Dolehide se va disputa pe terenul 1, va fi a treia partida si va incepe in jurul orei 23:00, in functie si de celelalte doua partide. Petra Kvitova - Amanda Anisimova si Novak Djokovici - Taro Daniel sunt celelalte doua meciuri in functie de care se va decide startul meciului Simonei.

Caroline Dolehide, locul 165 in clasamentul WTA, va fi oponenta lui Halep in turul 3. Simona Halep o va intalni pe sportiva din Statele Unite ale Americii pentru prima data in cariera. Dolehide, in varsta de 19 ani, este marea surpriza de la Indian Wells. Posesoare a unui wildcard, Dolehaide le-a invins pe Shelby Rogers si pe Dominika Cibulkova pana acum la Indian Wells.