Simona Halep, adversar surpriza la Indian Wells! Va juca pentru prima data impotriva ei: a intrat in turneu gratie unui wild-card

Simona Halep a castigat meciul cu Kristyna Pliskova, scor 6-4, 6-4, iar in turul urmator va avea parte de un adversar surpriza. Caroline Dolehide, locul 165 in clasamentul WTA, va fi oponenta lui Halep in turul 3.

Simona Halep o va intalni pe sportiva din Statele Unite ale Americii pentru prima data in cariera. Dolehide, in varsta de 19 ani, este marea surpriza de la Indian Wells. Posesoare a unui wildcard, Dolehaide le-a invins pe Shelby Rogers si pe Dominika Cibulkova pana acum la Indian Wells.

Simona Halep - Caroline Dolehide se va disputa duminica seara sau luni dimineata, organizatorii urmand a anunta ora exacta de start a meciului.