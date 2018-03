SIMONA HALEP, INDIAN WELLS // Prima reactie a Simonei Halep dupa calificare si obiectivul anuntat pentru Indian Wells

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Simona Halep s-a calificat in turul urmator la Indian Wells dupa ce a trecut in doua seturi de Kristyna Pliskova. Numarul 1 mondial s-a impus dupa doua seturi identice, scor 6-4, 6-4.

Simona Halep a spus la final ca a avut parte de un meci dificil si ca spera sa mearga cat mai departe in acest turneu. Simona Halep a castigat Indian Wells in 2015.

"Acest turneu este special deoarece l-am castigat in 2015. Am multe amintiri placute de aici. Nu a fost un meci usor, a servit puternic, asa ca mi-a fost dificil. Sunt insa fericita ca am castigat si am avut sansa sa joc din nou pe acest teren. Am dorit sa fiu agresiva, chiar daca si ea a lovit puternic si a trebuit sa mai fac si un pas in spate. Faptul ca am urcat pe primul loc in clasamentul WTA este un vis devenit realitate si sunt foarte bucuroasa de fiecare data cand ma gandesc la asta", a declarat Simona Halep la finalul partidei.