HALEP, IN OPTIMI LA INDIAN WELLS | "Discurs MAGNIFIC al lui Cahill!" Cum a intors australianul soarta partidei in setul al doilea

Halep a pierdut primul set, dar a reusit sa salveze partida la tie break in setul al doilea. Australianul Darren Cahill a avut un rol decisiv in revenirea romancei in setul al doilea, cand i-a tinut un discurs lung, la care jucatoarea romanca nu a avut replica.



"Fii mai agresiva cu reverul, loveste mai des in lung de linie, pentru ca in acest moment lovesti prea in spate, iar toate loviturile tale de rever ajung in mijlocul terenului. Ea stie astfel ca va juca un forehand dupa ce ti-a dat pe rever - asa ca de pe rever, ori dai un cross-scurt, pentru a-i tinti reverul, ori fii agresiva - lovesti in lung de linie. Nu te-am vazut lovind asa decat o singura data - in urma cu vreo doua game-uri, a fost o minunatie!", a transmis Darren.



"Nu ma deranjeaza ce faci pe terenul de egalitate. Dar - acelasi lucru in terenul de avantaj - cand vezi ca vine mingea cu efect, trebuie sa faci pasul in fata pentru a returna acea chestie. Ori tintesti spre rever, ori mergi direct pentru lovitura decisiva, in lung de linie. Este acelasi lucru - trebuie sa o scoti din zona de centru a terenului, pentru ca atunci cand ramai prea in spate, stie ca nu o vei pedepsi cu reverul, asa ca vei fi mai agresiva cu reverul tau. O dai tare in lung de linie sau o dai mai moale, pe diagonala. E ok daca prinzi linia, poti face o greseala, dar nu trebuie sa rupi cu diagonala.

Mi-ar placea cateva forehand-uri cu spin, inalte, spre reverul ei. In ultimele game-uri ai inceput sa simti dreapta - da in lung de linie, cu mai mult spin, scoate-o din zona de confort si apoi poti sa o alergi pe partea de forehand. Nu trebuie sa te iei la tranta cu ea. Foloseste putin mai mult saritura din suprafata de joc pentru a-ti castiga ceva timp, mentine mai mult pozitia pe linia de fund a terenului", i-a mai transmis Darren Cahill.

Brad Gilbert, fostul antrenor al lui Pete Sampras, lauda interventia lui Cahill.

"Discurs magnific al antrenorului Darren Cahill", a scris acesta pe Twitter.

Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Halep (26 ani) a avut nevoie de doua ore si 6 minute pentru a trece de Dolehide (19 ani, 165 WTA), care in runda anterioara o eliminase pe Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie numarul 30).

Americanca a dominat primul set, castigat cu un 6-1 sec, reusind o serie de lovituri direct castigatoare. Halep a ridicat nivelul in actul secund, in care s-a desprins la 4-2, dupa un prim break. Romanca a avut 5-3, dar a fost egalata (5-5), meciul ajungand in tiebreak. Simona a jucat mai bine si a reusit sa se impuna cu 7-3. Halep a preluat controlul jocului in setul decisiv, in care s-a detasat la 3-0 si 4-1, toate ghemurile fiind adjudecate la diferenta minima. Simona s-a impus cu 6-2, dupa 31 de minute, si a obtinut victoria.

Halep a reusit 17 lovituri direct castigatoare, Dolehide a avut 33, Simona a numarat 30 de erori nefortate, iar americanca 47. Romanca a avut un procentaj de 68% la punctele castigate cu primul serviciu, fata de 64% la adversara.

Campioana de la Indian Wells din 2015 si-a asigurat un cec de 88.135 dolari si 120 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe chinezoaica Qiang Wang (26 ani, 55 WTA), victorioasa cu 6-1, 6-2 in fata frantuzoaicei Kristina Mladenovic, cap de serie numarul 14.