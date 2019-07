SIMONA HALEP IN SEMIFINALE LA WIMBLEDON | "Am energie, sunt increzatoare!" Ce spune Halep despre posibilele adversare din semifinale: "O sa fiu pregatita!"

Simona Halep a invins-o cu 7-6 6-1 pe Shuai Zhang in sferturi la Wimbledon.

Simona Halep a reusit o victorie spectaculoasa, dupa ce a revenit si a castigat primul set al confruntarii cu Shuai Zhang din China, dupa ce a fost condusa cu 4-1. In setul al doilea, romanca nu i-a mai dat nicio sansa chinezoaicei si a inchis partida cu un 6-1.

Simona Halep a declarat ca se simte bine si crede ca joaca cel mai bun sezon al ei pe iarba de pana acum.

"In primul set am luptat foarte mult, chiar daca am fost condusa cu 4-1. Stiam ca va lovi foarte tare fiecare minge, cu toata foarta. Am mai jucat cu ea si a fost greu. Astazi m-am gandit ca trebuie sa fiu si eu puternica si sa joc cat pot de bine.

Am energie, ma simt destul de bine, proaspata, sanatoasa, increzatoare cand intru pe teren. Joc poate cel mai bun sezon al meu pe iarba de pana acum", a spus Simona Halep dupa meci.

Simona Halep: "Nu ma uit la meciul adversarelor!"

Simona Halep va juca in semifinale cu Elina Svitolina sau Karolina Muchova. Halep a marturisit ca nu se va uita la partida din care se va alege urmatoarea adversara, ci se va concentra pe recuperare.

"Nu ma uit la meciul adversarelor, o sa ma pregatesc sa fiu gata pentru semifinala, sa am timp de recuperare si sa ma bucur de urmatorul meci", a spus Halep.