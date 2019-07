SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE 15:00 | Duel pentru finala de la Wimbledon! Simona e la doua meciuri de cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei

Simona Halep se dueleaza cu Elina Svitolina astazi, de la ora 15:00, in semifinalele de la Wimbledon. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Simona Halep se pregateste pentru a 7-a semifinala de Grand Slam a carierei si viseaza la cel de-al doilea titlu! Ea o intalneste astazi pe sportiva ucraineana Elina Svitolina in semifinalele Wimbledon 2019. O victorie in fata Svitolinei ar duce-o pe Simona Halep la un singur meci de trofeul de la All Englands Club, dar i-ar aduce si cea mai buna performanta de pana acum a carierei, pentru ca Halep a mai jucat o singura data semifinala pe iarba londoneza.

Inaintea meciului cu Svitolina, pe care a batut-o in semifinalele de la Roland Garros, insa in fata careia a pierdut doua finale la Roma, Simona Halep s-a intalnit cu australianul Darren Cahill, fostul sau antrenor.

Simona Halep - Elina Svitolina H2H

Simona Halep si Elina Svitolina se afla in acest moment la egalitate, scorul intalnirilor fiind 4-4. Ultimul meci dintre ele, disputat in februarie, in Qatar, a fost castigat de Halep cu 6-3, 3-6, 6-4.

Simona Halep - Elina Svitolina 6-3; 3-6; 6-4 Qatar

Elina Svitolina -Simona Halep 6-0; 6-4 Roma

Elina Svitolina - Simona Halep 6-3; 6-4 Singapore

Elina Svitolina - Simona Halep 6-1;6-1 Toronto

Simona Halep - Elina Svitolina 3-6; 7-6; 6-0 Roland Garros

Elina Svitolina - Simona Halep 4-6; 7-5; 6-1 Roma

Simona Halep - Elina Svitolina 6-3; 7-5 FED Cup

Simona Halep - Elina Svitolina 6-1; 6-1 Sofia

Halep poate urca pana pe locul 4 WTA daca prinde finala

Daca o va invinge pe Svitolina, Halep va urca pe locul 4 WTA. In prezent ea ocupa pozitia a 7-a, in timp ce Svitolina se afla pe 8.

Clasamentul WTA LIVE

1. Ashleigh Barty - 6605 puncte

2. Naomi Osaka 6257 puncte

3. Karolina Pliskova - 6055 puncte

4. Kiki Bertens - 5130 puncte

5. Petra Kvitova - 4785 puncte

6. Simona Halep - 4713 puncte (5233 daca ajunge in finala)

7. Elina Svitolina - 4638 puncte (5158 daca ajunge in finala)

Simona Halep: Am inceput sa iubesc iarba!

Inainte de semifinala cu Elina Svitolina, Simona Halep a facut un anunt surprinzator. A prins drag de iarba, care nu era suprafata ei favorita pana acum. La Wimbledon a avut semifinala si doua sferturi pana acum in cariera, iar azi are sansa de a juca finala pentru prima data in cariera.

"E un an nou, o noua editie, asa ca nu ma gandeam la semifinala de atunci. Sunt o persoana diferita, totul s-a schimbat. Am mult mai multa experienta acum, sunt mai increzatoare, iubesc iarba - e pentru prima data cand spun asta. E o mare provocare pentru mine meciul urmator, dar o sa o iau pas cu pas asa cum am facut-o de la primul meci. Sunt mai relaxata, mai fericita si mai motivata sa csastig.

Am inceput sa ma simt mai comoda pe teren. Nu am alunecat deloc la acest turneu. Sper sa fie asa si la urmatorul meci. E putin periculos cand pierzi pe iarba, picioarele nu sunt atat de stabile ca pe hard, e o schimbare importanta atat pentru picioare cat si pentru mintea mea. Pot sa fac multe lucruri la acest turneu, sa fac terenul sa lucreze pentru mine, sa joc putin mai larg, mingea aluneca mai bine pentru ca e iarba, trebuie sa ma adapte pentru acest teren. Am mai multa incredere acum. De fiecare data cand mingea vine spre mine simt ca stiu ce sa fac cu ea", a spus Simona Halep la conferinta de presa.



Simona Halep, despre Elina Svitolina

E 4-4 la intalnirile directe, iar cele doua jucatoare se cunosc bine. Halep a invins-o la inceputul anului, in Qatar. "E mereu dificil cu Svitolina, sunt convinsa ca o sa fie la fel de greu si acum. E o semifinala, nu conteaza cata experienta ai la acest nivel sau care este scorul la intalnirile directe. Trebuie sa dau tot ce ai mai bun ca sa castigi", a mai spus Simona Halep.