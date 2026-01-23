Duelul românesc de pe „Giuseppe Meazza” dintre Interul antrenat de Cristi Chivu și Pisa, condusă din teren de căpitanul Marius Marin, s-a transformat într-un thriller veritabil. Deși oaspeții au început fulminant, conducând cu 2-0, „nerazzurrii” au întors soarta partidei încă din prima repriză, intrând la pauză cu 3-2.



Mijlocașul român a trăit intens primele 45 de minute, fiind avertizat de arbitrul Matteo Marcenaro încă din primul sfert de oră. Marius Marin nu i-a lăsat de ales „centralului” și a primit cartonașul galben în minutul 15, după ce a blocat un atac în viteză al milanezilor.



Nervi cedați pe tunel



Tensiunea a atins punctul culminant la finalul primei părți. Imediat după ce Francesco Pio Esposito a marcat golul de 3-2 pentru Inter în prelungirile primei reprize, spiritele s-au încins. În drum spre vestiare, Marius Marin a fost protagonistul unei altercații cu marcatorul golului trei al milanezilor, Esposito.



Antrenorul Alberto Gilardino a reacționat imediat la starea de nervozitate a căpitanului său. Pentru a evita o eliminare, tehnicianul Pisei l-a scos pe Marin chiar la pauză, înlocuindu-l cu nigerianul Ebenezer Akinsanmiro.



Pentru prestația sa din primele 45 de minute, în care a reușit 2 din 4 pase și a avut 15 atingeri de balon, Flashscore l-a notat pe Marius Marin cu 6.5.

