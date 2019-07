WIMBLEDON 2019: Ce i-a spus Shuai Zhang la fileu Simonei Halep: "Sa te auda Dumnezeu!" 

Simona Halep a dezvaluit ce i-a transmis chinezoaica Zhang la finalul partidei din sferturile Wimbledon 2019.

Simona Halep a invins-o pe Shuai Zhang in doua seturi si s-a calificat in semifinale la Wimbledon dupa 5 ani. A fost 7-6; 6-1, dupa 6-3; 6-3 cu revelatia Cori Gauff din optimi.

La finalul partidei, Zhang a felicitat-o pe Simona Halep si i-a urat sa castige turneul. Cele doua au o relatie speciala, iar Zhang a avut doar cuvinte de lauda despre jucatoarea din Romania.



Simona Halep: Zhang mi-a urat sa castig Wimbledon!



"Am o relatie foarte buna cu Shuai, suntem ok si in afara terenului. La finalul meciului mi-a spus ca imi ureaza sa castig turneul si ca spera sa fac asta. I-am spus 'Sa te auda Dumnezeu!'", a povestit Simona la conferinta de presa.

Simona a revenit de la 1-4 in primul set dupa un inceput de partida in care a fost foarte nervoasa si a pierdut puncte usor. Apoi si-a revenit si s-a impus fara probleme in fata adversarei.

"Am fost putin nervoasa si stresata inaintea meciului, stiam ca va lovi puternic. Cand loveste mingea nu prea sare si e dificil sa returnez. Nu imi place stilul ei. Nu mi-e usor sa joc contra ei. Da foarte razant si mingea nu sare foarte mult, iar mie imi e greu sa lovesc de jos. Dar am fost suta la suta pentru fiecare minge, i-am intrerupt ritmul putin si apoi am castigat primul set", a adaugat Simona.



Duel Simona Halep - Elina Svitolina in semifinale la Wimbledon

Simona Halep da peste una din cele mai redutabile adversare ale ei din ultimii ani. Este 4-4 la intalnirile directe, iar miza semifinalei este uriasa, Elina Svitolina fiind la prima semifinala de Grand Slam din cariera.



"Tot timpul a fost dificil impotriva Svitolinei, am avut meciuri lungi si ma astept din nou la asa ceva. Nu conteaza de cate ori am jucat, care e scorul, va trebui sa dau totul pentru a obtine victoria pentru ca suntem in semifinale. Cand ma gandesc la ea, ma gandesc la meciul de la Roland Garros, nu la finalele de la Roma", a spus Simona la conferinta de presa.

Semifinala Wimbledon dintre Simona Halep si Elina Svitolina e programata joi.