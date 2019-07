Ce a facut Simona Halep la incalzire, inainte de semifinala cu Svitolina de la Wimbledon! Darren Cahill a facut anuntul la ESPN

Simona Halep se bate cu Elina Svitolina pentru un loc in premiera in finala Wimbledon. Simona Halep a facut un turneu aproape perfect pana acum, cu victorii impresionante si un joc mult schimbat in bine. Meciul dintre Simona Halep si Elina Svitolina e LIVE AICI.

Simona Halep e antrenata de Daniel Dobre, insa ii are alaturi pe Ion Tiriac si Darren Cahill, care comenteaza meciuri pentru ESPN la Wimbledon.



Darren Cahill a vazut-o pe Simona Halep la incalzire inainte de meci si le-a spus telespectatorilor ca a vazut-o pe fosta sa eleva nerabdatoare si agitata.

"Darren Cahill a spus la ESPN ca a vazut-o pe Simona Halep foarte agitata in timpul incalzirii, pregatita sa profite de sansa imensa de la Wimbledon", a postat un jurnalist englez pe Twitter.

