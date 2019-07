SIMONA HALEP H2H ELINA SVITOLINA: E MACEL intre ele! Ucraineanca are cosmaruri cu Halep: "Nu ma mai gandesc la momentul ala!" 

Simona Halep si Elina Svitolina se intalnesc din nou in semifinala de la Wimbledon, joi, LIVE pe Sport.ro.

Simona Halep si Elina Svitolina se lupta pentru un loc in marea finala de la Wimbledon. Pentrui Halep e prima sansa de a juca finala pe iarba londoneza dupa 5 ani, in timp ce Svitolina e la prima semifinala din cariera.



Simona Halep H2H Elina Svitolina

Halep si Svitolina se cunosc bine, s-au duelat de opt ori pana acum iar scorul este egal, 4-4.

In 2017, in sferturile Roland Garros, Halep a intors partida de la un set pierdut, 1-5 in al doilea si minge de meci pentru ucraineanca, una din cele mai mari reveniri ale romancei in intreaga cariera.

"Am jucat de atatea ori dupa acel sfert de finala. Nu vreau sa ma gandesc prea mult la ce s-a intamplat pentru ca nu a iesit asa cum doream. A trecut destul de mult timp. Am mai jucat de 4 sau 5 ori de atunci, sunt o jucatoare diferita acum", a spus Svitolina inaintea duelului cu Simona Halep.

E prima intalnire intre cele doua pe iarba. Simona Halep a castigat ultimul meci in februarie 2019, la Qatar Open, scor 6-3; 3-6; 6-4. Svitolina a invins-o pe Simona Halep in doua finale la rand la Roma, pe zgura, in 2017 si 2018.



Elina Svitolina a juca in anonimat la Wimbledon 2019!

Elina Svitolina nu s-a aflat intre marile favorite la Wimbledon si a fost fericita ca a scapat de atentia generala. De acum insa este o presiune imensa.

"Sunt fericita ca nu s-a uitat nimeni la meciurile mele pana acum. Toti se uitau la alte partide, la alte jucatoare. A fost diferit. Pana acum aveam multa presiune cand mergeam la Roland Garros, multe asteptari. Acum am avut doar presiune din partea mea, dar m-am descurcat destul de bine. Incerc sa-mi fac jocul, sa ma bucur. Nu ma gandesc prea mult la ce se poate intampla", a spus Svitolina.



Simona Halep - Elina Svitolina - rezultate directe 4-4

Simona Halep - Elina Svitolina 6-3; 3-6; 6-4 Qatar

Elina Svitolina -Simona Halep 6-0; 6-4 Roma

Elina Svitolina - Simona Halep 6-3; 6-4 Singapore

Elina Svitolina - Simona Halep 6-1;6-1 Toronto

Simona Halep - Elina Svitolina 3-6; 7-6; 6-0 Roland Garros

Elina Svitolina - Simona Halep 4-6; 7-5; 6-1 Roma

Simona Halep - Elina Svitolina 6-3; 7-5 FED Cup

Simona Halep - Elina Svitolina 6-1; 6-1 Sofia