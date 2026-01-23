Remarcatul lui Andrei Nicolescu după Heramnnstadt - Dinamo 1-2: „E cel mai bun din campionat”

„(n.r. – Opruţ) Cu siguranţă el are calitate mare în picior, doar că se întâmplă rar să fie în astfel de poziţii, dar de execuţiile lui nu sunt surprins, că îi ştiu calitatea. Din punctul meu de vedere e cel mai bun fundaş stânga din campionat, da, peste Bancu. Are constanţă, poate nu este spectaculos pe faza ofensivă, azi a reuşit asta, dar are constanţă pe faze.

Meciul ăsta a fost nu foarte spectaculos, că am întâlnit o echipă avidă să speculeze orice, s-a postat pe trei, patru rânduri şi n-a fost un meci deschis, ci închis, greu, cu terenul, iar toate s-au complicat. Victoria e foarte importantă, că ne demonstrează că trecem şi de acest hop mental, dar începem să trecem de el.

Reacţia de la 1-1... trebuia să nu avem reacţia de a greşi la acel gol încasat, că la 1-0 trebuie să fii vigilent, să nu ne mai relaxăm, dar o să învăţăm şi din asta. A fost prea multă încredere din partea lui Boateng că poţi rezolva faza elegant, dar acolo nu trebuie să fii elegant. Sunt convins că am învăţat din faza asta şi noi încercăm să nu repetăm greşelile”, a declarat Nicolescu după victoria de pe terenului lui FC Hermannstadt.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat provizoriu pe primul loc în Superliga, în timp ce FC Hermannstadt se află pe poziția a 15-a, la doar trei puncte de ultimul loc.

