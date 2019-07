WIMBLEDON 2019: Tiriac: "Iarba e buna numai pentru vaci!" Ce replica i-a dat Simona Halep

Simona Halep joaca semifinala cu Elina Svitolina la Wimbledon si are o noua sansa la finala de la Londra.

Suprafata favorita a Simonei Halep este zgura, insa acum obtine un rezultat important si pe iarba. Mai mult, Simona spune ca a prins drag de iarba si vrea sa mearga pana la capat la Wimbledon. Se bate cu Elina Svitolina in semifinale pentru o posibila finala cu Serena Williams.

Nici Ion Tiriac nu e fanul acestei suprafete, mai ales ca in Romania nu prea exista terenuri de iarba.

"E greu ca roman sa joci pe iarba pentru ca in tara noastra e interzis sa calci pe iarba. Iarba e buna numai pentru vaci", a fost comentariul facut de Ion Tiriac la Wimbledon.



Simona Halep, replica pentru Ion Tiriac

"Am calcat un pic pe iarba in Romania, chiar daca nu e voie. Cred ca sunt destul de multi ani de cand joc pe iarba si, intr-un final, am reusit sa am timing-ul pentru aceasta suprafata. Ma simt odihnita, ma simt fresh si toate ajuta la starea de pe teren", a spus Simona Halep, spre amuzamentul jurnalistilor prezenti la conferinta.

Simona Halep se dueleaza joi in semifinale cu Elina Svitolina la Wimbledon. E prima semifinala dupa 5 ani pentru Halep pe iarba londoneza. In 2014 a fost eliminata de Eugenie Bouchard, in urma unui meci dramatic.