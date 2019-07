SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA WIMBLEDON | Organizatorii au anuntat ora de start a semifinalei de joi! Simona poate ajunge in premiera in finala de la Londra

Simona Halep - Elina Svitolina si Serena Williams - Barbora Strycova sunt semifinalele de pe tabloul feminin.

Semifinala dintre Simona Halep si Elina Svitolina este programata joi, de la ora 15:00, pe terenul central de la Wimbledon!

Intalnirea celor doua este prima a zilei de pe acea arena, fiind urmata de semifinala dintre Serena Williams si Barbora Strycova.

Cele doua jucatoare s-au intalnit de 8 ori pana acum, scorul intalnirilor directe fiind 4-4.

Simona Halep: "Mereu a fost dificil impotriva Svitolinei"

Simona Halep a vorbit si ea despre intalnirea cu Elina Svitolina si a spus ca se asteapta la o partida lunga.

"Tot timpul a fost dificil impotriva Svitolinei, am avut meciuri lungi si ma astept din nou la asa ceva. Nu conteaza de cate ori am jucat, care e scorul, va trebui sa dau totul pentru a obtine victoria pentru ca suntem in semifinale. Cand ma gandesc la ea, ma gandesc la meciul de la Roland Garros, nu la finalele de la Roma", a spus Simona la conferinta de presa.

"Sunt o alta persoana acum fata de precedenta semifinala, totul s-a schimbat, am mai multa experienta, sunt mai increzatoare. Iubesc iarba si e prima data cand va spun asta. Cred ca este o mare provocare pentru mine meciul urmator, dar o voi lua meci cu meci, sunt relaxata, fericita si motivata sa castig", a completat Simona Halep.

Elina Svitolina are cosmaruri cu Halep!

In 2017, in sferturile Roland Garros, Halep a intors partida de la un set pierdut, 1-5 in al doilea si minge de meci pentru ucraineanca, una din cele mai mari reveniri ale romancei in intreaga cariera.

"Am jucat de atatea ori dupa acel sfert de finala. Nu vreau sa ma gandesc prea mult la ce s-a intamplat pentru ca nu a iesit asa cum doream. A trecut destul de mult timp. Am mai jucat de 4 sau 5 ori de atunci, sunt o jucatoare diferita acum", a spus Svitolina inaintea duelului cu Simona Halep.

E prima intalnire intre cele doua pe iarba. Simona Halep a castigat ultimul meci in februarie 2019, la Qatar Open, scor 6-3; 3-6; 6-4. Svitolina a invins-o pe Simona Halep in doua finale la rand la Roma, pe zgura, in 2017 si 2018.