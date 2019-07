SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA | Antrenorul Svitolinei, in culmea fericirii! "E placut ca joaca impotriva Simonei Halep" De ce si-a dorit-o adversara pe romanca

Simona Halep si Elina Svitolina se cunosc foarte bine din circuit.

Cele doua jucatoare s-au intalnit pana acum de 8 ori de-a lungul carierei, lucru care l-a determinat pe antrenorul Svitolinei sa spuna ca se bucura ca eleva sa o are adversara pe Simona Halep.

"Este placut ca joaca impotriva Simonei Halep deoarece o cunoastem atat de bine! A jucat cu sase ori cu ea de cand o antrenez, este o adversara cunoscuta, astfel ca tactica de meci este aproape pregatita.

Cheia este ca Elina sa fie agresiva, sa puna stapanire pe linia de fund, sa vina la fileu. Sa incerce sa dicteze punctele. Elina a castigat ultimele noua finale in care a fost, poate evolua pe marile scene", a spus Andrew Bettles intr-o conferinta de presa.

Partida Halep - Svitolina este programata joi, de la ora 15:00 (ora Romaniei), pe terenul central de la Wimbledon si este prima intalnire dintre cele doua jucatoare pe iarba.

Elina Svitolina are cosmaruri cu Halep!

In 2017, in sferturile Roland Garros, Halep a intors partida de la un set pierdut, 1-5 in al doilea si minge de meci pentru ucraineanca, una din cele mai mari reveniri ale romancei in intreaga cariera.

"Am jucat de atatea ori dupa acel sfert de finala. Nu vreau sa ma gandesc prea mult la ce s-a intamplat pentru ca nu a iesit asa cum doream. A trecut destul de mult timp. Am mai jucat de 4 sau 5 ori de atunci, sunt o jucatoare diferita acum", a spus Svitolina inaintea duelului cu Simona Halep.

E prima intalnire intre cele doua pe iarba. Simona Halep a castigat ultimul meci in februarie 2019, la Qatar Open, scor 6-3; 3-6; 6-4. Svitolina a invins-o pe Simona Halep in doua finale la rand la Roma, pe zgura, in 2017 si 2018.