WIMBLEDON 2019 | Federer - Nadal, al 40-lea meci direct, in semifinale la Wimbledon! Au trecut 11 ani de la ultima intalnire pe iarba a celor doi!

Federer si Nadal vor oferi un nou meci de exceptie la Wimbledon 2019!

Roger Federer si Rafael Nadal se vor intalni in semifinalele de la Wimbledon 2019! Cei doi nu s-au mai intalnit intr-un meci pe iarba de 11 ani.

Ultima intalnire a celor doi pe aceasta suprafata a avut loc in 2008, tot la Wimbledon, cand au jucat finala. Ibericul s-a impus atunci cu scorul de 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7, dupa 4 ore si 48 de minute de joc!

Semifinala de la editia din acest an a Wimbledonului va fi cel de-al 40-lea meci direct dintre cei doi.

Scorul confruntarilor directe este, in acest moment, 24-15 in favoarea lui Nadal.

Pentru a obtine calificarea in semifinalele Wimbledon 2019, Roger Federer l-a invins in patru seturi pe Kei Nishikori, scor 4-6 6-1 6-4 6-4, in timp ce Rafael Nadal a trecut in trei seturi de Sam Querrey, scor 7-5 6-2 6-2.

In cealalta semifinala se vor intalni Novak Djokovic si Roberto Bautista-Agut.