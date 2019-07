SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA WIMBLEDON | Cu cine s-a antrenat Simona Halep inaintea semifinalei de la Londra! Romanca, cu zambetul pe buze intr-o companie selecta

Simona Halep va lupta cu Elina Svitolina pentru un loc in finala de la Wimbledon.

Simona Halep s-a calificat in semifinale la Wimbledon dupa ce a trecut in sferturi de Shuai Zhang din China in doua seturi, scor 7-6 6-1.

Halep se va lupta cu Elina Svitolina din Ucraina pentru a ajunge in premiera in finala pe iarba de la Londra.

Inaintea semifinalei, Simona Halep s-a declarat foarte optimista si acest lucru s-a vazut si in imaginile publicate de romanca de la antrenamentul de miercuri.

Simona a fost asistata la sedinta de pregatire de Darren Cahill si Virginia Ruzici.

Aceasta s-a fotografiat cu cei doi si a pozat zambitoare si a parut extrem de relaxata.

Simona Halep: "Sunt relaxata, fericita si motivata sa castig"

Simona Halep s-a declarat o fana a suprafetei de joc de la Wimbledon, chiar daca in trecut spunea ca nu ii place sa joace pe iarba. Lucrurile s-au schimbat, iar romanca a declarat dupa meciul cu Shuai Zhang ca se simte mult mai relaxata si motivata sa castige.

"Sunt o alta persoana acum fata de precedenta semifinala, totul s-a schimbat, am mai multa experienta, sunt mai increzatoare. Iubesc iarba si e prima data cand va spun asta. Cred ca este o mare provocare pentru mine meciul urmator, dar o voi lua meci cu meci, sunt relaxata, fericita si motivata sa castig", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meciul din sferturi.

Jurnalistii au intrebat-o ce s-a schimbat in tot acest timp si cum a ajuns sa spuna ca iubeste iarba.

"Am inceput sa ma simt mai confortabil, nu am alunecat deloc si sper ca va fi la fel. E un pic periculos deoarece picioarele nu sunt la fel de stabile ca pe alte suprafete. Acum incep sa simt suprafata. Am facut suprafata sa lucreze pentru mine, incerc sa ma adaptez la acest teren si ma simt mult mai increzatoare", a mai spus Simona.