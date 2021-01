Excelenta nu e un accident | Simona Halep implineste azi 7 ani de cand se afla in top 10 WTA

Din articol Simona Halep are doua titluri de Grand Slam in palmares: Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019

Simona Halep implineste azi 7 ani de prezenta neintrerupa in top 10 WTA.

Se implinesc azi cu exactitate 7 ani de cand Simona Halep intra pentru prima oara in top 10 WTA. Mai mult decat atat, deceniul anterior a insemnat o constanta incredibila aratata de campioana en-titre de la Wimbledon, Halep neiesind nici macar o data dintre primele zece jucatoare ale lumii.

In data de 27 ianuarie 2014, Simona Halep accedea in top 10 WTA, dupa o victorie impresionanta, obtinuta in dauna sarboaicei Jelena Jankovic in optimile de finala ale Openului Australian, scor 6-4, 2-6, 6-0.

Din 2014, Simona Halep a acumulat 346 de saptamani cu prezenta neintrerupta in primele zece jucatoare ale circuitului WTA. Dintre jucatoarele aflate inca in activitate, Simona Halep este prima in acest clasament si pe locul 8 all-time.

In cele 346 de saptamani, Simona Halep a bifat o perioada de 64 de saptamani in care a fost lider WTA, pozitie pe care a urcat in octombrie 2017, dupa ce a invins-o pe Jelena Ostapenko in semifinalele turneului WTA de la Beijing.

Clasamentul all-time al numarului de saptamani petrecute in top 10 WTA



1. Martina Navratilova, 1000 de saptamani

2. Chris Evert, 746 de saptamani

3. Steffi Graf, 625 de saptamani

4. Gabriela Sabatini, 508 saptamani

5. Pam Shriver, 458 de saptamani

6. Arantxa Sanchez Vicario, 429 de saptamani

7. Hana Mandlikova, 421 de saptamani

8. Simona Halep, 346 de saptamani

9. Lindsay Davenport, 333 de saptamani

10. Conchita Martinez, 319 saptamani