BREAKING NEWS! Un incendiu a izbucnit in apropierea cantonamentului in care se afla Simona Halep! "Vedem fumul pe geam. Sunt 43 de grade!"

Simona Halep se pregateste pentru inceperea primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.

Sportiva din Romania se afla in cantonament in Adelaide, unde este nevoita sa stea in carantina timp de 14 zile inainte de a participa la primul turneu din acest an, Yarra Valley Classic, care se va desfasura la Melbourne.

Duminica insa, programul obisnuit al sportivilor cazati in Adelaide a fost perturbata de un incendiu puternic izbucnit in apropierea zonei in care sunt cazati sportivii.

Unul dintre antrenorii care se afla alaturi de Simona Halep in Australia, Artemon Apostu-Efremov a dat detalii despre acest eveniment nefericit.

"Nu este un incendiu sau nu-l vedem noi de aici. Ce pot spune este ca fumul se vede de la geam. Sunt 43 de grade in acest moment aici, la Adelaide. A fost si este foarte cald.

Ideea este ca in Australia, din cauza acestor temperaturi, sunt premise pentru astfel de incendii spontane", a spus Apostu potrivit Digi Sport.