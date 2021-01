Simona Halep, IRONIZATA de Sorana Cirstea: "Hahahaha, asta e tweet-ul saptamanii!" De la ce a plecat conflictul dintre cele doua

Subtil, Sorana Cirstea s-a amuzat pe seama Simonei Halep, lasand un comentariu intrigant pe Twitter.

Simona Halep nu intretine un raport de prietenie apropiata cu Sorana Cirstea. Numarul 72 WTA a ironizat-o subtil pe campioana en-titre de la Wimbledon printr-un comentariu lasat pe Twitter.

Totul a plecat de la postarea antrenorului de tenis, Sven Groeneveld, care s-a amuzat de absenteismul jucatorilor de top in ceea ce priveste activitatea lor pe retelele sociale de-a lungul zilelor petrecute in carantina de la Adelaide.

Spre deosebire de majoritatea jucatorilor, care sunt carantinati la Melbourne, dintre care 74 in conditii totale, neavand voie nici macar sa iasa la cele 4-5 ore de antrenament zilnic - ca urmare a inregistrarii unor cazuri pozitive pe cursele lor de avion inspre Melbourne - Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic si Dominic Thiem au parte de ceea ce unii, printre care Jeremy Chardy au numit tratament preferential.

Hahahhahaha tweet of the week/quarantine???? — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) January 24, 2021

"Disciplina intregului grup de la Adelaide de a sta departe de social media in saptamana care a trecut este unul dintre cele mai incredibile lucruri care au fost trecute cu vederea. Imi e dor de ei. Postati noutati din Adelaide, va rog!", a scris Sven Groeneveld pe Twitter.

"Hahahhahaha, asta e tweet-ul saptamanii!" a replicat Sorana Cirstea intr-un comentariu.

Mai multi utilizatori ai platformei Twitter au criticat-o pe Naomi Osaka in primele zile ale carantinei pentru o imagine publicata pe terenul de antrenament, alaturi de echipa sa, in conditiile in care cei 74 de jucatori carantinati complet la Melbourne au inceput sa se antreneze la perete, din lipsa altor posibilitati.

De mentionat cu privire la conflictul indirect dintre Sorana Cirstea si Simona Halep este faptul ca jucatoarea nascuta la Constanta nu a publicat nimic pe Twitter ori Instagram in ultimele zile.