SIMONA HALEP, CINCINNATI | Simona vrea revansa dupa finala de anul trecut: "A fost un dezastru!"

Partida Simonei Halep va avea loc in aceasta noapte de la ora 2.00.

Simona Halep va intra in competitie la Cincinnati in turul secund contra australiencei Ajla Tomljanovic, insa cea mai buna tenismena a lumii nu poate da uitarii finala de anul trecut de la Cincinnati, cea in care a incasat una dintre cele mai dure infrangeri din intreaga cariera.

La editia precedenta, Garbine Muguruza s-a impus in ultimul act al competitie cu un scor zdrobitor: 6-1, 6-0, dupa doar 56 de minute de joc. In urma acestui meci, Halep a ratat o noua sansa sa devina numarul 1 in lume. La un an distanta, Simona este deja la a 41-a saptamana in fotoliul de lider mondial.

"In fiecare an am avut rezultate bune la acest turneu, dar nu vreau sa-mi aduc aminte de finala de anul trecut, a cam fost un dezastru, dar acea partida m-a ajutat anul acesta sa devin mai motivata in momentele grele. Asa ca ma intorc bucuroasa si de-abia astept sa incep turneul", a spus Halep la conferinta de presa.

Muguruza se afla pe aceeasi parte de tablou cu principala favorita, iar cele doua se pot intalni in sferturile de finala daca ambele ajung in aceasta faza a concursului din SUA. Pentru asta, Simona trebuie sa treaca de Tomljanovic in turul secund, apoi urmand sa o intalneasca in optimi pe invingatoarea dintre Kanepi si Barty. De cealalta parte, Muguruza, campioana en-titre, trebuie sa treaca de Tsurenko in turul doi, iar apoi de invingatoarea meciului dintre Cornet si Makarova.

Partida dintre Tomljanovic si Halep va avea loc in aceasta noapte, nu inainte de ora 2:00, ora Romaniei, pe terenul central din Cincinnati. Simona nu-si aminteste sa fi jucat cu australianca in varsta de 25 de ani. "Nu mai tineam minte ca am jucat cu Tomljanovic, a fost cu multa vreme in urma (2010, Fed Cup), dar stiu ca este o adversara dificila, care poate juca un tenis foarte bun", a declarat Halep.