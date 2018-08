SIMONA HALEP | Chris Evert se INCLINA in fata Simonei Halep! Complimente SUPERBE dupa victoria de la Rogers Cup

Simona Halep a reusit sa castige pentru a doua oara in cariera Rogers Cup, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 7-6 (6), 3-6, 6-4, la capatul unui meci de doua ore si 39 de minute de joc.

Finala de la Montreal a fost catalogata de multi dintre expertii acestui sport ca fiind una extrem de incitanta, imprevizibila si de neuitat. Intr-adevar, ultimul act de la Rogers Cup a reprezentat o lupta fantastica dusa de ambele sportive: Simona Halep si Sloane Stephens.

Castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, Chris Evert a scris pe contul personal de Twitter in dimineata zilei de dupa finala din Canada ca simte si ea durerea corporala resimtita de Simona Halep si Sloane Stephens dupa un asemenea meci. Fanii sportului alb au reactionat imediat si au aprobat postarea americancei in varsta de 63 de ani. “Daaa! Ce finala au putut juca!”, “Fara indoiala!”, “A fost cu adevarat brutal!”, “Simona si Sloane, ce luptatoare”, au fost doar cateva dintre comentariile de la postarea legendarei Chris Evert.

Pentru Simona, turneul de la Montreal este al treilea al sezonului, dups Shenzhen si Roland Garros. Este al doilea titlu in Canada, tot la Montreal, dupa cel din 2016 si al 18-lea al carierei. In aceasta saptamana, sportiva noastra va evolua la Cincinnati, apoi va merge la New Haven si in final, ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open.