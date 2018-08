Cahill o compara pe Simona Halep cu Rafa Nadal: "Trebuie sa mai lucram un pic si se va vedea asta si in meciurile oficiale!"

Simona Halep traverseaza un moment fabulos al carierei.



Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Simona Halep este lider mondial de 41 de saptamani, a depasit astfel recordul lui Ilie Nastase, si castiga turneu dupa turneu. Darren Cahill, antrenorul Simonei, este convins ca eleva sa nu este deocamdata la potential maxim.



Cahill o compara cu Halep cu Rafael Nadal si spune ca in curand acest lucru se va vedea si in meciurile oficiale.



"E o mica Rafa pe terenul de antrenament. Trebuie sa mai lucram un pic si va fi o mica Rafa si in meciurile oficiale", a declarat Darren Cahill, conform WTA Insider.