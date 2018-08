Simona Halep va ajunge in semifinala la Cincinnati! Cine o va invinge | Predictia celor care au ghicit victoria romancei la Montreal

Simona va ajunge pana in semifinale la Cincinnati!

Jurnalistii de la Tennis Magazine au spus la inceputul saptamanii trecute ca Simona Halep va triumfa la Montreal, iar predictia lor s-a dovedit a deveni realitate, iar acum incearca din nou sa desemneze castigatoarea in mod anticipat.

Steve Tignor, jurnalistul care a oferit de multe ori predictii care au devenit realitate, este de parere ca Simona Halep va ajunge la Cincinnati pana in semifinalele turneului, acolo unde ar suferi o infrangere in fata nemtoaicei Angelique Kerber. Publicatia americana anticipeaza ca in cealalta semifinala Elina Svitolina o va ingine pe Petra Kvitova. Conform previziunilor publicatiei din SUA, finala va fi castigata de Angelique Kerber.

"Va fi Simona suficient de pregatita sa ajunga departe la Cincinnati? Isi va dori oare asta, avand in vedere ca se apropie un turneu de Grand Slam? A ajuns in finala aici anul trecut, cum a facut-o si in 2015, asa ca are suficient de multe puncte de aparat, dar si un traseu accesibil", au scris cei de la Tennis Magazine.

In turul secund la Cincinnati, Simona va da piept cu australianca Ajla Tomljanovic, miercuri, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in prealabil.