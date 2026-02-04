FOTO ȘI VIDEO Greu de privit! Incident groaznic la JO de iarnă! A fost transportat cu elicopterul la spital după o căzătură violentă

Greu de privit! Incident groaznic la JO de iarnă! A fost transportat cu elicopterul la spital după o căzătură violentă
Norvegianul s-a accidentat în prima cursă cronometrată de la Bormio.

jocurile olimpice de iarna 2026Fredrik Moeller
Prima cursă cronometrată din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina a fost marcată de un incident șocant. 

Schiorul norvegian Fredrik Moeller a suferit o căzătură severă în timpul antrenamentului pentru coborârea masculină de la Bormio și a fost transportat de urgență la spital cu elicopterul.

A fost transportat cu elicopterul după o căzătură violentă

Sportivul în vârstă de 25 de ani, câștigător al probei de super-uriaș de la Bormio în Cupa Mondială, în 2024, a acuzat dureri la umăr și a fost dus la unitatea medicală din Sondalo, potrivit unui purtător de cuvânt al echipei Norvegiei. 

Accidentul vine într-un moment extrem de delicat pentru delegația scandinavă, care l-a pierdut deja pe Aleksander Aamodt Kilde, retras de la Jocurile Olimpice după ce nu și-a revenit complet în urma accidentării suferite sezonul trecut.

Kilde, în vârstă de 33 de ani, revenise recent în competiții după aproape doi ani de absență și cucerise medalia de bronz la super-uriaș la Jocurile Olimpice din 2022, de la Beijing. 

„Acum suntem cel puțin doi. Doi înseamnă mult mai mult decât unul, dar ar fi trebuit să fim trei, patru sau cinci”, a declarat Adrian Smiseth Sejersted.

Coborârea masculină este programată pe 7 februarie, la Bormio, cu o zi după festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, care va avea loc pe stadionul San Siro din Milano.

