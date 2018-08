SIMONA HALEP, CINCINNATI 2018 | Rasfat MAXIM pentru Simona dupa victoria la Rogers Cup. Unde a dus-o Darren Cahill

Darren Cahill isi rasfata eleva cu gofre!

Antrenorul australian din echipa Simonei Halep isi rasfata eleva dupa succesul din Montreal cu gofre! Simona Halep a reusit duminica sa castige pentru a doua oara in cariera Rogers Cup, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 7-6 (6), 3-6, 6-4, la capatul unui meci de doua ore si 39 de minute de joc.

Acum, romanca din fruntea clasamentului mondial se afla la Cincinnati in asteptarea meciului din turul secund pe care-l va disputa miercuri impotriva australiencei Ajla Tomljanovic, locul 58 WTA. Pana atunci insa, Darren Cahill si-a dus eleva in “Paradisul gofrelor” in Cincinnati. “Le ofer prietenilor mei romani o lectie din cultura Cincinnati-ului”, a scris australianul pe contul personal de Instagram.

Dupa zambetul afisat de liderul mondial din WTA, gestul antrenorului ei a fost apreciat in randul echipei Halep. Pentru Simona, turneul de la Montreal este al treilea al sezonului, dupa Shenzhen si Roland Garros. Este al doilea titlu in Canada, tot la Montreal, dupa cel din 2016 si al 18-lea al carierei.