Simona Halep, Madrid 2019: Nu degeaba i se spune REGINA pe zgura! Laude in presa internationala: "E impresionanta!"

Simona Halep s-a calificat in semifinale la Madrid fara sa piarda vreun set.

Simona Halep a trecut in doua seturi identice de Ashleigh Barty in sferturile de la Madrid, 7-5; 7-5. Simona n-a pierdut niciun set in Capitala Spaniei si e gata de posibila intalnire cu Naomi Osaka din semifinale.

Simona Halep a intrerupt seria de 11 victorii la rand ale australiencei, care o invisese la inceputul anului la Sydney si s-a distantat la duelurile directe la 3-1.



Simona Halep, serie de 6 victorii la rand!

In meciul cu Barty de la Madrid, Simona Halep a ajuns la a sasea victorie la rand, a avut serviciul in pericol doar de doua ori, a reusit patru break-uri din cinci ocazii si a avut un procentaj la primul serviciu de 87%.



"Simona Halep e impresionanta pe zgura madrilena", scrie L'Equipe.

"Simona Halep n-a pierdut niciun set si vaneaza pozitia de lider mondial la Madrid", scrie si ziarul Marca.

Halep spune ca nu se gandeste in acest moment la numarul 1 WTA, dar vrea sa castige din nou turneul de la Madrid.

"Obiectivul meu nu este sa ajung acum pe primul loc, ci la final de an", a spus Simona Halep.



In turul urmator la Madrid, Simona Halep se va duela cu invingatoarea meciului Naomi Osaka - Belinda Bencici.