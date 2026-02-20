După primele 15 minute, Șepcile Roșii se afla în avantaj cu două goluri, după o dublă a lui Lukic. FC Botoșani a redus din diferență în minutul 19 prin Ongenda, însă U Cluj a stabilit scorul final după pauză prin Drammeh.

Zoran Mitrov: ”Nu am mai fost un grup unit, fiecare a luat-o pe alt drum!”

Zoran Mitrov a avut un discurs categoric după meci și a transmis că jucătorii celor de la FC Botoșani nu mai formează un grup unit și că echipa se va lupta pentru evitarea retrogradării.

Mitrov a continuat și a spus că jucătorii celor de la FC Botoșani ”a luat-o fiecare pe drumul lui”.

”Trebuie să ne pregătim să ne batem la retrogradare, cu siguranță. Și noi ne întrebăm ce se întâmplă, am intrat în multe meciuri pe vârfuri, ne-am crezut deja în play-off și uite că din păcate fotbalul nu e chiar așa, dacă nu îl tratezi serios, se întâmplă să nu fie cum crezi tu.

Cum am zis, ne rămâne doar să ne pregătim și să ne batem pentru play-out. Să nu uităm cazul lui Sepsi de anul trecut. Nu contează, ei au plecat cu trei puncte, ei au marcat trei goluri, noi am marcat un gol, când nu ești corect cu fotbalul și cu tine, mingea nu intră în poartă.

Nu am mai fost un grup unit, fiecare a luat-o pe alt drum, se vede în punctele acumulate din iarnă încoace. De mâine trebuie să ne gândim la ce vom face de acum în colo, pentru că play-off-ul s-a cam terminat pentru noi”, a spus Zoran Mitrov după meci.

Ilie Dumitrescu, despre Zoran Mitrov: ”Băiatul, la antrenamente ce facem?”

Ilie Dumitrescu a auzit discursul lui Zoran Mitrov și a reacționat. Fostul mare fotbalist l-a cauționat pe jucătorul moldovenilor și a transmis că nici el nu a fost eficient și că, în loc să își pună la zid colegii, ar trebui să lucreze mai mult la antrenamente.

”Dar la finalizare mai rămâne și el puțin, la unu contra unu cu portarul, la finalizare, exercițiu, exercițiu, exercițiu, că a mai ratat și pe la echipa națională sub-21 tot așa. Exercițiu după fiecare antrenament! Și-a pus problema că trebuie să fie mai eficient puțin? În afară că a luat-o fiecare pe drumul lui! Drumul lui, băiatul, la antrenament ce facem?”, a replicat Ilie Dumitrescu