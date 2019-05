Simona Halep, semifinale Madrid 2019: Interventia lui Daniel Dobre din meciul cu Barty le-a amintit fanilor de Cahill. Ce i-a transmis

Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat in semifinala turneului de la Madrid pentru a patra oara in cariera. Romanca se afla in cursa de a cuceri al treilea titlu la competitia patronata de Ion Tiriac.

Simona Halep a invins-o in sferturile de finala pe australianca Ashleigh Barty, locul 9 WTA, scor 7-5, 7-5, la capatul unui meci care a durat o ora si 33 de minute de joc. Pana in aceasta faza a competitiei, romanca in varsta de 27 de ani nu a cedat niciun set. Ea le-a invins la Caja Magica pe Margarita Gasparyan, Johanna Konta, Viktoria Kuzmova si Ashleigh Barty.

Fostul lider mondial din WTA a surprins pe toata lumea prin victoria reusita in fata slovacei Kuzmova, scor 6-0, 6-0. Daca in acel meci nu a avut nevoie de interveniile lui Daniel Dobre, Simona s-a aflat intr-o situatie mai dificila in partida contra australiencei Ashleigh Barty.

Dupa un prim set castigat cu 7-5, in setul secund, jucatoarea noastra a detinut controlul pana la scorul de 4-2, cand adversara ei a intors mansa si a facut sa fie 5-4 in favoarea ei, moment in care Daniel Dobre a fost chemat pe teren pentru primele sfaturi tehnice.

Daniel Dobre catre Simona Halep: Sa o pistonezi acolo cu mingea lunga!

“Brica” a tinut un monolog pentru eleva lui, care l-a ascultat cu atentie, iar din acel punct, ea nu a mai cedat niciun game. "Incepe acolo, foarte bine, pe rever, da? Si o schimbi pe dreapta cand esti in avantaj. Cand se asaza ea bine cu dreapta, are avantaj. Asta e principalul lucru pe care trebuie sa il faci: sa o pistonezi acolo cu mingea aia lunga, semi-inalta. Iar pe slice, cand vine jos, nu pleca in momentul loviturii. Joaca pe reverul ei bine si o schimbi pe dreapta cand esti in teren si o simti foarte bine. Da? Si atata tot. A fost foarte bine pana acum, da? A avut si ea acolo cateva mingi cu noroc", i-a transmis Dobre elevei sale.



Poate Simona Halep sa obtina cu Dobre ce a reusit alaturi de Darren Cahill?



Simona Halep si Daniel Dobre au inceput sa lucreze anul acesta in luna martie, odata cu startul turneului de la Miami. Romanca de pe locul 3 WTA l-a preferat pe “Brica” pentru ca il cunostea, ei colaborand in trecut si in mandatul lui Darren Cahill.

Constanteanca pare sa se simta foarte bine alaturi de Dobre, conexiunea dintre ei fiind vizibila la fiecare sesiune de on-court coaching. Inainte de turneul de la Madrid, Simona a fost intrebata de cum merg lucrurile, care a fost desfasurarea evenimentelor din martie pana in prezent in ceea ce-l priveste pe tehnicianul roman in varsta de 50 de ani. "Totul merge foarte bine cu Daniel Dobre. Il stiu de cand eram foarte tanara, asa ca nu este nimic nou, noi am lucrat impreuna si cand eu colaboram cu Darren ca principalul meu antrenor. Este un om bun, iar asta conteaza foarte mult pentru mine. Facem o treaba buna impreuna, imi simt jocul bine, ma simt bine pe teren si comunicam foarte bine, asa ca totul este foarte bine", a declarat Simona Halep despre antrenorul ei, Daniel Dobre.

Multe voci considera ca Daniel Dobre este o varianta temporara pentru Simona Halep, asta pana se termina anul sabatic pe care Darren Cahill si l-a luat pentru a fi mai mult alaturi de cei doi copii ai sai. Alaturi de australian, Simona a ajuns prima in lume si a castigat primul (si singurul, deocamdata) titlu de Grand Slam.

Va putea Simona sa mentina acelasi ritm si alaturi de Daniel Dobre? Va putea antrenorul roman sa fie la fel de eficient in raport cu cea mai buna tenismena a Romaniei? Rezultatele recente spun ca da. Alaturi de Dobre, Simona a ajuns pana in semifinale la Miami si a bifat penultimul act si la Madrid, acolo unde este inca aflata in cursa pentru titlul cu numarul trei.

