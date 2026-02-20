Federația Română de Fotbal a anunțat că va oferi un răspuns oficial pe 20 februarie, după ce Mircea Lucescu a efectuat un control medical amănunțit în Belgia.

Ilie Dumitrescu a oferit ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Din ce am înțeles de la Stoichiță”

Problemele de sănătate din ultima perioadă au ridicat semne de întrebare privind prezența lui „Il Luce” pe banca naționalei la meciul de la Istanbul. Medicii i-ar fi recomandat să își oprească activitatea, însă selecționerul nu a luat încă o decizie finală.

În direct la TV, Ilie Dumitrescu a oferit informații de ultimă oră, după o discuție cu directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

„Se va întoarce în țară și va da răspunsul. Trebuie să existe un dialog între federație și Mircea Lucescu. Din ce am înțeles eu de la Stoichiță, nu ar fi o problemă foarte mare, foarte gravă. Să vedem când revine și ce decizie se va lua”, a declarat Dumitrescu la Digi Sport.

În paralel, FRF caută și variante de rezervă. Principala țintă ar fi Gică Hagi, cel care a mai refuzat în trecut propunerea de a prelua echipa națională.

Barajul cu Turcia este programat pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, pe stadionul Tupraș Stadium din Istanbul. Câștigătoarea va juca finala pentru calificare contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.