SIMONA HALEP - BELINDA BENCIC | Ce spune Halep despre adversara din semifinale si avantajul elvetiencei, care conduce la intalnirile directe! Scorul pana acum

Simona Halep are o sansa uriasa! Japoneza Naomi Osaka a fost eliminata in sferturile turneului WTA de la Madrid, iar locul 1 WTA este atacabil!

Simona Halep se va duela pentru un loc in finala turneului de la Madrid cu elvetianca Belinda Bencic. Aceasta din urma a invins-o pe japoneza Osaka, numarul 1 mondial in prezent. Bencic s-a impus cu 6-3, 2-6, 7-5.

In acest moment, Halep are sansa de a reveni pe primul loc al ierarhiei mondiale. Conditia: sa castige turneul din capitala Spaniei!

Osaka avea 414 puncte in plus fata de Simona Halep inaintea turneului de la Madrid. Ea nu avea de aparat puncte, in timp ce Halep a jucat anul trecut sferturi.

In urmatoarele saptamani, Halep mai are de aparat finala de la Roma si trofeul cucerit anul trecut la Roland Garros.

Ce spune Halep despre Bencic



Simona Halep a vorbit despre Belinda Bencic.

"Am jucat contra ei la Dubai, am condus tot meciul, dar nu am reusit sa castig. Bineinteles ca va fi un meci greu, insa este pe zgura, e altceva. Ma astept la orice, dar am si incredere ca pot castiga meciul", a spus Simona Halep, potrivit Digi.

Bencic o conduce pe Halep la intalnirile directe



Belinda Bencic are 2-1 cu Halep. Elvetianca a castigat in 2015 la Rogers Cup si in 2019 la Dubai. Halep a invins-o pe Bencic i 2014, la Wimbledon, in turul al treilea.