Conferința de presă a lui Arne Slot a fost marcată de o mulțime de întrebări legate de situația lui Mohamed Salah.

Arne Slot: "Văd multe asemănări între Inter cu Inzaghi și Inter cu Chivu. Am jucat împotriva lui Chivu când era la Ajax"



După ce a depășit întrebările legate de Salah, Slot a vorbit și despre adversara de marți seară. Managerul lui Liverpool a spus că vede multe similarități între echipa lui Inter cu Simone Inzaghi pe bancă și cea cu succesorul italianului, Cristi Chivu.



"Văd mai multe asemănări decât diferențe între Interul lui Inzaghi și cel al lui Chivu. E același sistem, aproape aceiași jucători. Probabil că și Chivu a adus câteva lucruri noi, dar văd multe similarități cu stilul de jocul al lui Inzaghi, inclusiv presingul avansat. E normal ca atunci când preiei o finalistă de Champions League să păstrezi multe dintre lucruri.



Cred că am jucat împotriva lui Chivu când era la Ajax. Echipa lui este una care se apără agresiv, apelează la un presing avansat și construiește bine", a spus Arne Slot.



Fost mijlocaș ofensiv, Arne Slot a fost adversarul lui Cristi Chivu într-un NAC Breda - Ajax Amsterdam 0-3, disputat în aprilie 2003, în Eredivisie. În echipa "lăncierilor" se mai numărau printre titulari Bogdan Lobonț, Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart sau Wesley Sneijder.

După 5 etape din cele 8 ale fazei principale din Champions League, Inter se află pe locul 4 în grupa unică, cu 12 puncte. Liverpool e pe 13, cu 9 puncte.

