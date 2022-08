„Darren a ajutat-o pe Simona să fie stabilă în fiecare zi!” Mats Wilander explică diferențele majore între Cahill și Mouratoglou

Campion al Openului American în 1988, Mats Wilander - de 7 ori câștigător în turneele de mare șlem - a analizat, înaintea US Open 2022, marile diferențe dintre cei doi antrenori de mare anvergură angajați de Simona Halep în ultimul deceniu.

Fostul mare tenismen suedez crede că impactul antrenorului australian, Darren Cahill a fost extrem de benefic Simonei Halep în plan mental, tehnicianul de la antipozi reușind să o convingă pe sportiva din țara noastră că nu există niciun impediment real în drumul său către câștigarea primului titlu de Grand Slam.

„Darren Cahill a făcut-o pe Simona Halep să înțeleagă ce este succesul și a condus-o la stabilitate emoțională.”

„Diferența este aceea că eu cred că Darren a încercat să o ducă pe Simona la următorul nivel în ceea ce privește noțiunea de a câștiga. De cealaltă parte, este o mare diferență față de ceea ce Patrick Mouratoglou a încercat să facă - să o ducă pe Simona la următorul nivel în ceea ce privește jocul.

Cei doi sunt atât de diferiți și nu au cum să fie confundați vreodată. Cu Darren, Simona a realizat că are potențialul de a câștiga la cel mai înalt nivel. A făcut-o să înțeleagă ce este succesul, cum se simte gustul victoriei. Din punctul meu de vedere, Simona se aseamănă foarte mult ca stil de Andy Murray.

Darren a încercat de la început să o facă pe Simona mai puternică din punct de vedere emoțional. El știa că are jocul, că are un nivel foarte bun de înțelegere, că are picioare puternice și că are tot ce-i trebuie pentru a câștiga Grand Slam-uri. Mai puțin din punct de vedere al gestionării emoțiilor: să fie stabilă în fiecare zi, la fiecare punct, așa cum ar trebui să fie. Și da, Darren a dus-o acolo,” a punctat Mats Wilander pentru Hotnews.

Mats Wilander: „Patrick Mouratoglou a conștientizat că Simona Halep are nevoie totuși de arme noi.”

„Acum, Patrick a conștientizat că are totul, dar că are nevoie totuși de niște noi arme. Nu mă refer aici la lovituri noi, mă refer la faptul că are nevoie de o îmbunătățire de măcar 5% la procentaje: un serviciu mai puternic, un forehand mai aspru și mai puternic, poate jucând cu un metru mai aproape de linia de fund.

Aceste lucruri sunt atât de greu de schimbat (la un sportiv deja matur), dar totul trebuie să înceapă cu conștientizarea acestor lucruri și cu a fi dispus să lucrezi la toate aceste modificări de care ei (Patrick și Simona) cred că are nevoie. Eu nu știu dacă are sau nu nevoie fix de aceste ajustări, dar este încântător că este dispusă să-și asume acest risc,” a adăugat Wilander pentru aceeași sursă.

US Open 2022 începe luni, 29 august, iar Simona Halep va debuta în prima zi de concurs împotriva unei jucătoare venite din calificări.