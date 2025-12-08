Ratarea sezonului?! Claudiu Petrila se face de râs cu poarta goală

Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Botoșani, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României.

ACUM: FC Botoșani - Rapid 0-0 | Meci de foc și în actul secund!

În minutul 21 al meciului, Alex Dobre a țâșnit în flancul drept, a pătruns în careu și a înțepat mingea către interiorul careului. Balonul s-a strecurat printre fundașii adverși și pe lângă Anestis, portarul gazdelor, rămas fără reacție.



Claudiu Petrila, singur cu poarta goală, a irosit uriașa oportunitate de a deschide scorul la Botoșani. A trimis inexplicabil în plasa laterală dintr-o poziție ideală.

Echipele de start

FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - A. Dumitru

Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel

Antrenor: Leo Grozavu



Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop.

Antrenor: Costel Gâlcă

