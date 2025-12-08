Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Botoșani, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României.
GALERIE FOTO Ratarea sezonului?! Claudiu Petrila se face de râs cu poarta goală
În minutul 21 al meciului, Alex Dobre a țâșnit în flancul drept, a pătruns în careu și a înțepat mingea către interiorul careului. Balonul s-a strecurat printre fundașii adverși și pe lângă Anestis, portarul gazdelor, rămas fără reacție.
Claudiu Petrila, singur cu poarta goală, a irosit uriașa oportunitate de a deschide scorul la Botoșani. A trimis inexplicabil în plasa laterală dintr-o poziție ideală.
Echipele de start
- FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic - Bordeianu, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - A. Dumitru
Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel
Antrenor: Leo Grozavu
- Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Grameni, Keita, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop.
Antrenor: Costel Gâlcă
