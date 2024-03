Simona Halep (32 de ani) va juca la Miami Open (17 - 31 martie) primul său turneu de la revenirea în circuit după suspendarea de dopaj, micșorată de Tribunalul din Lausanne de la patru ani la nouă luni.

Așa cum a declarat înainte de plecarea spre Statele Unite, la competiția unde a pătruns de două ori în semifinale, sportiva din Constanța nu și-a numit încă un antrenor. Pentru a avea însă un tehnician oficial la Miami Open, Halep se pare că l-a responsabilizat cu funcția de antrenor pe sparring-partner-ul său, Joao Monteiro. Halep poate urca în clasament, așa cum Sport.ro a scris AICI.

În vârstă de 30 de ani, Joao Monteiro e pentru constănțeancă partener de antrenament, însă la Miami Open va fi trecut drept antrenor în foile oficiale pentru organizatori. Fost jucător de tenis, portughezul a ocupat cel mai înalt loc din carieră în clasamentul mondial de simplu în noiembrie 2017, poziția a 237-a. Născut la Porto, Joao Monteiro nu a mai jucat un meci oficial de trei ani.

„Halep se află deja la Miami, fiind pregătită pentru revenirea în circuitul WTA după suspendare. Ea este ajutată de câteva săptămâni de antrenorul portughez Joao Monteiro, fost jucător de Top 300 ATP”, a scris pe Twitter ziaristul portughez Jose Morgado.

Simona Halep already in Miami, ready for her comeback to the WTA Tour post suspension.

