„Mor aici!” Simona Halep, la un pas de leșin, din cauza caniculei de la Melbourne: Toni Iuruc, implicat emoțional 100% 

Optimea de finală dintre Simona Halep și Alize Cornet va rămâne, probabil, cea mai dură dintre toate meciurile jucate în tabloul feminin individual în această fază competițională a Openului Australian, ediția 2022.

Jucat pe o căldură infernală, de peste 33 de grade Celsius, meciul s-a derulat cu diverse întorsături de situație și o multitudine de schimburi de mingi lungi, care le-au epuizat pe ambele jucătoare.

This is a crazy match played in horrible weather conditions, both of them are 2 fighters and they deserve everyone's respect for fighting and giving their all! pic.twitter.com/QHr1R4u4WC