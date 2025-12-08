Presa batavă a analizat opțiunile lui Peter Bosz și îl vede pe internaționalul român drept o certitudine în flancul drept al atacului.



PSV își continuă parcursul european cu un meci de gală la Eindhoven, iar jurnaliștii olandezi au încercat să anticipeze primul "11" pe care Peter Bosz îl va trimite în luptă. Cei de la VoetbalPrimeur au făcut o analiză a lotului și a formei de moment, iar concluziile sunt bune pentru fotbalistul român.



Dacă în alte zone ale terenului mai există semne de întrebare, situația lui Man pare clară. "În față, pe partea dreaptă, Bosz va alege din nou să mizeze pe Dennis Man", scrie publicația citată.



Semne de întrebare în atac



Partenerii lui Man din ofensivă ar urma să fie Guus Til și Ivan Perisic. Til, care a marcat un gol de "vârf veritabil" împotriva lui Liverpool, este preferat în centrul atacului, ceea ce înseamnă că Ricardo Pepi va începe partida pe banca de rezerve, deși a înscris în weekend cu Heerenveen.



În flancul stâng, situația este puțin mai complicată din cauza stării de sănătate a lui Ivan Perisic. Croatul se recuperează după o accidentare, însă jurnaliștii olandezi sunt optimiști. "Ne așteptăm ca el să fie apt la timp pentru încleștarea cu Atletico", notează sursa menționată.



La mijloc, marea noutate ar putea fi revenirea brazilianului Mauro Junior, care a lipsit la ultimul meci de campionat din cauza unei răceli, dar s-a antrenat normal. Acesta ar urma să facă pereche cu Joey Veerman și Ismael Saibari.



Defensiva rămâne neschimbată, cu Matej Kovar între buturi, portarul ceh fiind într-o creștere vizibilă de formă în ultimele săptămâni.



Echipa probabilă a lui PSV pentru duelul cu Atletico: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Mauro, Veerman, Saibari - Man, Til, Perisic.

