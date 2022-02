Simona Halep s-a antrenat sub privirile lui Horia Tecău: dublistul român se retrage în martie. I-ar putea deveni antrenor? 

Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) s-a antrenat sub privirile concetățeanului Horia Tecău. Cei doi tenismeni născuți în Constanța s-au reunit astăzi cu ocazia unei sesiuni de pregătire efectuate de Simona Halep, cu o săptămână înainte de a participa la turneul WTA 500 de la Dubai.

Învinsă în optimile Australian Open, Simona Halep a anunțat că va juca 2 turnee în luna februarie, la Dubai, în săptămâna 14-19 și la Doha, competiția de calibru WTA 1000 fiind programată în săptămâna 20-26 februarie.

Retras din circuitul ATP, Horia Tecău (37 de ani, 18 ATP) rămâne tenismen profesionist doar până în luna martie, când va juca pentru România în barajul de Cupa Davis împotriva Spaniei, în weekend-ul 4-5 martie.

În condițiile date, anumite voci din lumea tenisului s-au gândit la posibilitatea de a-l vedea pe Horia Tecău antrenând-o pe Simona Halep, în ciuda lipsei unor declarații care să motiveze acest scenariu întâmplându-se.

Horia Tecău este așteptat de vicepreședintele FRT, George Cosac să preia o funcție în Federația Română de Tenis, dar nu și-a dezvăluit deocamdată concret planurile pentru perioada care succede retragerea sa definitivă din tenis.

