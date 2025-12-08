După demisia de la CFR Cluj, tehnicianul s-a retras complet din activitatea sportivă pentru a se ocupa de tratament. Dan Petrescu are însă motive de optimism, potrivit ultimelor informații venite din anturajul său.



Crisit Balaj anunță: „Fetele lui au venit în țară”



Cristi Balaj, fostul președinte al CFR-ului, a oferit cele mai noi detalii despre starea de sănătate a tehnicianului și a transmis că evoluția este una favorabilă.



Balaj a spus că tratamentul decurge conform așteptărilor, iar Dan Petrescu face pași clari spre însănătoșire. Antrenorul este la curent cu tot ce se întâmplă în fotbal și își dorește să revină cât mai repede pe teren.



”Este spre bine… Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, a declarat Balaj, informează cancan.ro.



Dan Petrescu are două fiice din prima căsătorie, Rebecca și Beatrice Chelsea, și o fiică din actuala căsătorie, Jennifer.

Ioan Becali: "Dan Petrescu va reveni. E bine, se recuperează"



Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că Dan Petrescu a slăbit destul de mult în ultima perioadă, însă starea sa de sănătate este mai bună și se așteaptă ca tehnicianul să revină pe banca tehnică în viitorul nu foarte îndepărtat.



"Am auzit și eu că a slăbit Dan Petrescu nu știu cât, dar e bine, se recuperează. E adevărat că a slăbit. Era cam gras și nu îi stătea bine.



(n.r - întrebat dacă îl vede revenind pe Dan Petrescu) Da, da! Dan Petrescu are 57 de ani. A fost unul dintre antrenorii noștri care a făcut istorie și ne-a reprezentat în cupele europene", a spus Ioan Becali.

