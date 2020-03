Simona Halep a scapat ieftin: cati bani a pierdut o jucatoare din top 60 WTA care a aflat de anularea turneelor doar dupa ce a aterizat in SUA 

Din articol Pierderi de 6000 de euro pentru o singura jucatoare dupa anularea turneului de la Indian Wells

Simona Halep ar fi putut pierde aproximativ 10,000 euro daca ar fi facut deplasarea in Statele Unite ale Americii pentru turneul de la Miami.

Oficialii californieni au anulat turneul Premier Mandatory de la Indian Wells cu doar 24 de ore inainte de ziua care ar fi trebuit sa consemneze startul propriu-zis al competitiei. Decizia, criticata vehement de anumite jucatoare din prima suta mondiala, printre care si Sorana Cirstea, a produs consecinte negative pe plan financiare pentru mai multe tenismene.

De exemplu, Alison Van Uytvanck, numar 57 WTA a relatat publicatiei belgiene Sporza ca ar fi pierdut intre 5000-6000 de euro in urma acestei anulari.

"E frustrant! Ma grabeam sa ajung in California si, la scurt timp dupa aterizare am aflat ca au anulat turneul. Am primit un mail prin care am fost anuntata, iar nu cu mult mai tarziu am citit restul informatiilor pe Twitter. In opinia mea, comunicarea putea decurge diferit. Nu puteau sa sune fiecare jucator in parte?" a fost declaratia facuta de jucatoarea nascuta in Vilvoorde.

"Anularea ma costa intre 5 si 6 mii de euro, pentru ca nu platesc doar biletele si cazarile mele, ci si pe cele ale antrenorului. Nu o sa lasam lucrurile asa! Trebuia sa ne anunte mai devreme. Voi continua sa ma antrenez, pentru ca am jucat foarte bine in ultimele saptamani, iar acest lucru face aceste anulari si mai nefericite", a mai spus Alison Van Uytvanck, jucatoare condusa cu 2-1 la scorul meciurilor directe de Sorana Cirstea.

In cazul in care turneul de la Indian Wells ar fi avut loc, Alison Van Uytvanck ar fi primit 18,155 de dolari americani pentru prezenta pe tabloul principal si pana la 29,045 de dolari pentru o calificare in turul 2. Castigatoarea turneului ar fi incasat 1,361,360 de dolari, in vreme ce finalista invinsa 693,670 de dolari.